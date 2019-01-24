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    Песков: Обсуждать влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные рынки рано

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Кремле считают преждевременным говорить о влиянии ситуации в Венесуэле на нефтяные рынки.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Пока преждевременно об этом говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как отразится на мировом рынке нефти возможное решение США объявить эмбарго на экспорт нефти из Венесуэлы.

    Отметим, что на фоне гиперинфляции, а также экономического и политического кризиса добыча нефти в Венесуэле достигла многолетних минимумов и продолжает падать.

    Отметим, что председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо накануне объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.

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