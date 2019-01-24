Песков: Обсуждать влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные рынки рано

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Кремле считают преждевременным говорить о влиянии ситуации в Венесуэле на нефтяные рынки.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно об этом говорить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как отразится на мировом рынке нефти возможное решение США объявить эмбарго на экспорт нефти из Венесуэлы.

Отметим, что на фоне гиперинфляции, а также экономического и политического кризиса добыча нефти в Венесуэле достигла многолетних минимумов и продолжает падать.

Отметим, что председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо накануне объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.