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Первый зарубежный офис IEA откроется в Сингапуре

Первый зарубежный офис IEA откроется в Сингапуре Международное энергетическое агентство (IEA) в понедельник, 21 октября, откроет в Сингапуре свой первый зарубежный офис.
Энергетика
18 октября 2024 г. 16:06
Первый зарубежный офис IEA откроется в Сингапуре

Международное энергетическое агентство (IEA) в понедельник, 21 октября, откроет в Сингапуре свой первый зарубежный офис.

Как передает Report, об этом сообщил в социальных сетях глава Агентства Фатих Бироль.

“В понедельник я буду в Сингапуре для участия в открытии первого зарубежного офиса IEA за пределами Парижа за 50-летнюю историю нашего Агентства”, - говорится в публикации Бироля в соцсети “Linkedin”.

Он назвал предстоящее открытие офиса в Сингапуре “важной вехой в глобальном энергетическом управлении", которое еще больше углубит тесное взаимодействие IEA со странами Юго-Восточной Азии и за ее пределами.

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