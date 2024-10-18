Первый зарубежный офис IEA откроется в Сингапуре

Международное энергетическое агентство (IEA) в понедельник, 21 октября, откроет в Сингапуре свой первый зарубежный офис.

Международное энергетическое агентство (IEA) в понедельник, 21 октября, откроет в Сингапуре свой первый зарубежный офис.

Как передает Report, об этом сообщил в социальных сетях глава Агентства Фатих Бироль.

“В понедельник я буду в Сингапуре для участия в открытии первого зарубежного офиса IEA за пределами Парижа за 50-летнюю историю нашего Агентства”, - говорится в публикации Бироля в соцсети “Linkedin”.

Он назвал предстоящее открытие офиса в Сингапуре “важной вехой в глобальном энергетическом управлении", которое еще больше углубит тесное взаимодействие IEA со странами Юго-Восточной Азии и за ее пределами.