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Первый за шесть лет супертанкер с американской нефтью прибыл в Европу

Первый за шесть лет супертанкер с американской нефтью прибыл в Европу Супертанкер Vessel Solana с примерно 2 млн баррелей американской нефти на борту прибыл в испанский порт Бильбао в середине апреля, после чего он отправился в Роттердам и Вильгельмсхафен.
Энергетика
26 апреля 2022 г. 10:24
Первый за шесть лет супертанкер с американской нефтью прибыл в Европу

Супертанкер Vessel Solana с примерно 2 млн баррелей американской нефти на борту прибыл в испанский порт Бильбао в середине апреля, после чего он отправился в Роттердам и Вильгельмсхафен.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, это первый нефтяной супертанкер, прибывший из США в Европу за шесть лет.

Обычно американская нефть поставляется в Европу на менее крупных судах грузоподъемностью от 600 тыс. до 1 млн баррелей.

По мнению аналитиков, супертанкеры будут все чаще использоваться для отправки нефти из США в Европу, поскольку клиенты в регионе ищут альтернативы российскому топливу. Ожидается, что еще один супертанкер прибудет в мае в Германию.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ neftini daşıyan supertanker Avropaya çatıb
Версия на английском языке Supertanker load of US oil arrives in Europe for first time in six years

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