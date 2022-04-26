Первый за шесть лет супертанкер с американской нефтью прибыл в Европу

Супертанкер Vessel Solana с примерно 2 млн баррелей американской нефти на борту прибыл в испанский порт Бильбао в середине апреля, после чего он отправился в Роттердам и Вильгельмсхафен.
Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, это первый нефтяной супертанкер, прибывший из США в Европу за шесть лет.
Обычно американская нефть поставляется в Европу на менее крупных судах грузоподъемностью от 600 тыс. до 1 млн баррелей.
По мнению аналитиков, супертанкеры будут все чаще использоваться для отправки нефти из США в Европу, поскольку клиенты в регионе ищут альтернативы российскому топливу. Ожидается, что еще один супертанкер прибудет в мае в Германию.