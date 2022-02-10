Первый вице-президент SOCAR представлен коллективу

Назначенный соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева первым вице-президентом SOCAR Ровшан Наджаф представлен коллективу.

Назначенный соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева первым вице-президентом SOCAR Ровшан Наджаф представлен коллективу.

Как сообщает Report, министр экономики, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров поздравил бывшего президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и первого вице-президента Ровшана Наджафа с назначением на новые должности.

M.Джаббаров отметил, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева Ровшан Наджаф также временно будет исполнять обязанности президента SOCAR.