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Первый вице-президент SOCAR представлен коллективу

Первый вице-президент SOCAR представлен коллективу Назначенный соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева первым вице-президентом SOCAR Ровшан Наджаф представлен коллективу.
Энергетика
10 февраля 2022 г. 19:43
Первый вице-президент SOCAR представлен коллективу

Назначенный соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева первым вице-президентом SOCAR Ровшан Наджаф представлен коллективу.

Как сообщает Report, министр экономики, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров поздравил бывшего президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и первого вице-президента Ровшана Наджафа с назначением на новые должности.

M.Джаббаров отметил, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева Ровшан Наджаф также временно будет исполнять обязанности президента SOCAR.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın birinci vitse-prezidenti kollektivə təqdim olunub

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