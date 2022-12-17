Первый плавучий СПГ-терминал заработал в Германии

В Германии начал работу первый в стране плавучий СПГ-терминал.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство EFE, терминал находится в порту города Вильгельмсхафена. Он принял в субботу судно с грузом из Испании.
На церемонии открытия присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц и несколько министров.
"Это первый из пяти СПГ-терминалов, которые мы запланировали в качестве замены российского газа. Это гарантирует, что мы ни при каких обстоятельствах не останемся без поставок", - заявил Шольц.
Как добавил канцлер, "мы построили этот терминал в рекордные сроки".