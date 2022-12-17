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Первый плавучий СПГ-терминал заработал в Германии

Первый плавучий СПГ-терминал заработал в Германии В Германии начал работу первый в стране плавучий СПГ-терминал.
Энергетика
17 декабря 2022 г. 18:15
Первый плавучий СПГ-терминал заработал в Германии

В Германии начал работу первый в стране плавучий СПГ-терминал.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство EFE, терминал находится в порту города Вильгельмсхафена. Он принял в субботу судно с грузом из Испании.

На церемонии открытия присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц и несколько министров.

"Это первый из пяти СПГ-терминалов, которые мы запланировали в качестве замены российского газа. Это гарантирует, что мы ни при каких обстоятельствах не останемся без поставок", - заявил Шольц.

Как добавил канцлер, "мы построили этот терминал в рекордные сроки".

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