Первый плавучий СПГ-терминал заработал в Германии

В Германии начал работу первый в стране плавучий СПГ-терминал.

В Германии начал работу первый в стране плавучий СПГ-терминал.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство EFE, терминал находится в порту города Вильгельмсхафена. Он принял в субботу судно с грузом из Испании.

На церемонии открытия присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц и несколько министров.

"Это первый из пяти СПГ-терминалов, которые мы запланировали в качестве замены российского газа. Это гарантирует, что мы ни при каких обстоятельствах не останемся без поставок", - заявил Шольц.

Как добавил канцлер, "мы построили этот терминал в рекордные сроки".