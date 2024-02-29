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Первый госсекретарь Минэкономики Словакии примет участие в министерских заседаниях в Баку

Первый госсекретарь Минэкономики Словакии примет участие в министерских заседаниях в Баку Первый госсекретарь министерства экономики Словакии Камил Шашко прибудет в Азербайджан.
Энергетика
29 февраля 2024 г. 10:25
Первый госсекретарь Минэкономики Словакии примет участие в министерских заседаниях в Баку

Первый госсекретарь министерства экономики Словакии Камил Шашко прибудет в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Словакии Вюсал Абдуллаев написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Встретились со словацкой делегацией, возглавляемой первым госсекретарем министерства экономики Словакии Камилем Шашко, которая прибудет в Азербайджан для участия в 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии", - говорится в сообщении.

Отметим, что 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета ЮГК и 2-е заседание Консультативного совета по зеленой энергии пройдут в Баку 1 марта.

Проведение этих двух мероприятий наглядно демонстрирует растущую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы не только за счет нефтегазового потенциала, но и за счет альтернативных источников энергии.

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Версия на английском языке First State Secretary of Slovak Economy Ministry to attend ministerial meetings in Baku
Версия на азербайджанском языке Slovakiyanın İqtisadiyyat Nazirliyinin birinci dövlət katibi Bakıda nazirlərin görüşlərində iştirak edəcək

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