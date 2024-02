Первый госсекретарь Минэкономики Словакии примет участие в министерских заседаниях в Баку

Первый госсекретарь министерства экономики Словакии Камил Шашко прибудет в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Словакии Вюсал Абдуллаев написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Встретились со словацкой делегацией, возглавляемой первым госсекретарем министерства экономики Словакии Камилем Шашко, которая прибудет в Азербайджан для участия в 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии", - говорится в сообщении.

Отметим, что 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета ЮГК и 2-е заседание Консультативного совета по зеленой энергии пройдут в Баку 1 марта.

Проведение этих двух мероприятий наглядно демонстрирует растущую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы не только за счет нефтегазового потенциала, но и за счет альтернативных источников энергии.