Первый газ с месторождения "Абшерон" будет получен в конце 2019 года

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Разведочное бурение на газоконденсатном месторождении "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжится до конца этого года.

Как передает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде официальной прессе.

По его словам, бурильные работы будут осуществляться с помощью полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева.

"Сейчас подрядчик (компания Total) по соглашению о долевом разделе добычи готовит программу разработки месторождения "Абшерон", - отметил он.

Программа будет представлена SOCAR в ноябре этого года, добавил Х. Юсифзаде.

Первый газ с месторождения "Абшерон" планируется получить в конце 2019 года.

Напомним, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 м. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата. В проекте "Абшерон" принимают участие Total (оператор, 40%), SOCAR (40%) и Engie (прежний Gaz De France Suez, 20%).

В рамках I фазы планируется получить 1,5 млрд кубометров газа, а в рамках II фазы в 2022-2023 годах – 5 млрд кубометров газа.