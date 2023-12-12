Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Росатом.

"Решение Агентства по ядерному регулированию Турции о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую" подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС и готовы двигаться дальше. Мы выходим на новый, важный и ответственный этап в жизни проекта", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Аккую нуклеар" Анастасии Зотеевой.