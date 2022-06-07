Первый американский танкер с СПГ для Болгарии прибыл в Турцию

Первый американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) для Болгарии прибыл в Турцию.

Первый американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) для Болгарии прибыл в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщили болгарские СМИ.

В Министерстве энергетики Болгарии сообщили о том, что разгрузка танкера займет около 18 часов. После разгрузки сырье доставят в один из терминалов Болгарии.

Ранее сообщалось, что американские танкеры с газом для Болгарии должны прибыть на разгрузку 8 и 23 июня.

Болгария и Польша отказалась от закупки российского газа в конце апреля, после чего "Газпром" прекратил поставлять сырье в эти страны.