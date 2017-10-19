Первые турбокомпрессоры TAP доставлены в Грецию

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Первые турбокомпрессоры, которые будут использоваться на газокомпрессорной станции Трансадриатического трубопровода (TAP) вблизи Кипой у турецко-греческой границы, были доставлены на территорию через порт Пирей, сообщает Report со ссылкой на TAP-AG.

Турбокомпрессоры произведены Siemens в Германии и перевезены на судне из Антверпена (Бельгия) в порт Пирей, а оттуда по сухопутному маршруту в Кипой. Этот процесс занял 3 недели.

Мощность каждого из трех компрессоров, которые будут установлены на компрессорной станции, составляет 15 МВт.

Работы на компрессорной станции ТАР на территории Кипой начались во II квартале этого года. По информации, строительство станции идет по графику.