Первые трубы TAP доставлены в Грецию

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В греческие порты Салоники и Кавала осуществлены первые поставки труб и отводов, которые будут использоваться при строительстве Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт TAP, первые суда и поезда с 1500 стальных труб и 200 отводами уже прибыли в указанные порты. Они будут рассортированы на основной сортировочной станции в Салониках и порту "Филипп II" в Кавале и отправлены в места назначения.

Региональный менеджер ТАР по Греции Рикард Скуфиас отметил, что своевременная доставка труб является гарантией завершения работ в соответствии с графиком: "Поставки материалов подрядчиками выполнены в соответствии со стандартами безопасности TAP".

В строительстве греческого участка трубопровода будут использованы приблизительно 32 тыс. труб. Трубы и отводы производятся греческой компанией Corinth Pipeworks S.A. (495 км) и немецкой компанией Salzgitter Mannesmann International GmbH (270 км).

Вес каждой 48-дюймовой трубы длиной 18 м составляет около 10 тонн. Общий вес стальных труб достигает 526 тыс. тонн.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.