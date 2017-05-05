Первые тестовые поставки газа по TANAP запланированы на январь

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Тестовые поставки газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) будут осуществлены в январе 2018 года.

Как сообщает Report, об этом сказал агентству Anadolu генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, на сегодняшний день строительство участка TANAP от турецко-грузинской границы до Эскишехира (Фаза-0) завершено на 80%: "К концу 2017 года планируется завершить технические работы в рамках Фазы-0. После завершения технических работ участок будет введен в эксплуатацию, и первые тестовые поставки газа по нему будут осуществлены в январе 2018 года. Уже к июню 2018 года по участку газопровода можно будет поставлять газ на экспорт. Для успешной реализации проекта на работу был принят квалифицированный персонал".

"На 45% завершена укладка труб из Эскишехира в направлении Европы (Фаза-1). Летом планируется начать прокладку морского участка газопровода в Чанаккале", - отметил Дюзйол.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.