​Первые результаты проекта "Шахдениз-3" будут получены в 2026-2027 гг.

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Стоимость проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) упала более чем на 2 млрд. долларов.

Об этом сообщил Report заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков.

По его словам, в рамках Южного газового коридора (ЮГК) подешевели работы, которые будут производиться на территории Азербайджана и Грузии.

Представитель SOCAR отметил, что первые работы в рамках проекта “Шахдениз-3” планируется осуществить в 2026-2027 годах: “Пока не ведутся переговоры по “Шахдениз-3”. Потому что мы договорились по данному вопросу в 2013 году. “Шахдениз-3” будет реализован, работы в этом направлении ведутся и продолжатся. Первые результаты мы увидим после 2026-2027 годов”.