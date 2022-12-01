Первые объемы азербайджанского газа транспортированы в Молдову

Началась транспортировка первых объемов газа в Молдову по трубопроводу Греция-Болгария (IGB)

Началась транспортировка первых объемов газа в Молдову по трубопроводу Греция-Болгария (IGB)

Об этом Report сообщили в проектной компании ICGB.

"Транспортировка первых объемов газа в Молдову по трубопроводу IGB успешно началась ранее сегодня; интерконнектор Греция-Болгария достиг более 80% зарезервированной мощности в первые два месяца после его ввода в эксплуатацию и обеспечивает транспортировку большого объема природного газа в Молдову", - отметили в компании.

Отметим, что газопровод Греция-Болгария (İGB) введен в коммерческую эксплуатацию в начале октября. IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.