Первую установку SOCAR Polymer введут в эксплуатацию в июне

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Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "Установку по производству полипропилена SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка планируется ввести в эксплуатацию в июне, а установку по производству полиэтилена высокой плотности - к концу года.

Как сообщает Report, об этом сказал финансовый директор ООО SOCAR Polymer Фуад Ахмедов на проходящем в Баку III Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия".

По его словам, на полипропиленовой установке с годовой производственной мощностью 180 тыс. тонн реализовано 98,6% работ:

"Детальные инженерные работы на установке завершены на 100%, закупки – 100%, строительные работы – 96,7%. Установка будет запущена в июне этого года".

Представитель SOCAR Polymer отметил, что на установке по производству полиэтилена высокой плотности, которая будет производить 120 тыс. тонн продукции в год, выполнено в общей сложности 91,1% работ:

"Детальные инженерные работы на установке завершены на 99,8%, закупки – 99,9%, строительные работы – 80,1%. Запуск установки планируется в третьем квартале года".

Ф.Ахмедов отметил, что заводы, расположенные в Сумгайытском химико-промышленном парке, имеют налоговые льготы, полную поддержку инфраструктуры и другие льготы, что позволило сэкономить 100 млн долларов.