Первую нефтяную фазу Гарадагского терминала запустят в 2015 году

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанское СП Cross Caspian планирует в конце 2015 года запустить первую нефтяную фазу Гарадагского терминала. Об этом Report сообщил генеральный директор Cross Caspian Дмитрий Соловьев.

По его словам, конденсатная фаза терминала уже запущена в эксплуатацию и ежегодно через Гарадагский терминал транспортируется порядка 250 тыс. тонн конденсата с азербайджанского морского месторождения "Шах-Дениз": "Конденсатная фаза терминала соединена трубопроводом с Сангачальским терминалом. Получаемый конденсат экспортируется через черноморские порты".

"Что касается нефтяной фазы терминала, то на первом этапе его максимальная мощность составит 8-10 млн. тонн в год. Инвестиции на реализацию конденсатной фазы составили порядка 50 млн. манатов. Реализация первой фазы предполагает дополнительные инвестиции в объеме 100 млн. манат. В данном случае речь идет о приеме сырой нефти и нефтепродуктов с танкеров погруженных в портах Казахстана и Туркменистана и дальнейшей их отправки посредством железной дороги в грузинские черноморские порты Кулеви и Батуми, а также доставки сырой нефти до точки входа в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан", - отметил гендиректор.

Д.Соловьев также сообщил, что последующие фазы Гарадагского терминала могут быть запущены позже в соответствии с ростом нефтедобычи в Казахстане на месторождениях "Тенгиз" и "Кашаган". В целом, проект предусматривает реализацию трех нефтяных фаз в дополнение к конденсатной фазе.

"В перспективе при реализации всех фаз мощность терминала может быть доведена до 25 млн. тонн в год", - сказал Д.Соловьев.

Отметим, что Гарадагский терминал расположен на Каспийском морском побережье в 8 км от Сангачальского нефтяного терминала АМОК. Терминал рассчитан для транспортировки крупных потоков через развитые резервуарные парки в систему Баку-Тбилиси-Джейхан посредством подводящих сооружений, либо на грузинские терминалы через современные и мощные железнодорожные наливные эстакады.

Напомним, что компания Cross Caspian создана в 2005 году при соучредительстве Госнефтекомпании Азербайджана (34%), AzTransRail (33%) и "Кавказ Транс Сервис" (33%).