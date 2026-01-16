Первичная экологическая оценка блока ADUA подготовлена на базе ранее проведенных исследований

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    16 января, 2026
    Данные о первоначальном состоянии окружающей среды на блоке "Ашрафи – Дан Улдузу – Айпара" (ADUA) сформированы на основе результатов экологических исследований, ранее проведенных на прилегающих участках.

    Как передает Report, об этом заявила менеджер компании RSK по Азербайджану Ульвия Сейидмамедова на онлайн-встрече с общественностью, посвященной программе сейсмических исследований в рамках проекта ADUA.

    По ее словам, при первичной оценке использовались результаты экологических исследований, проведенных Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в 2017 и 2020 годах на соседнем участке "Карабах" на глубинах 150–200 метров.

    Кроме того, были задействованы материалы экологического исследования BP 2018 года, выполненного в рамках подготовки к бурению разведочной скважины NKX-1 в северной части мелководного Абшеронского архипелага.

    "Эти материалы дали общее представление о состоянии морской среды, планктона, рыб, птиц и каспийского тюленя в зоне планируемых сейсмических работ", - отметила Сейидмамедова.

    Она также сообщила, что при проведении первоначальных оценок использовались обзоры, подготовленные местными научными экспертами по участку ADUA. По ее словам, в них обобщены имеющиеся научные данные о каспийском тюлене, птицах, а также рыбных ресурсах и рыболовстве.

    Кроме того, было отмечено, что в 2026 году BP планирует провести собственные экологические исследования непосредственно на площади ADUA с целью подготовки отдельного документа по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для бурения разведочной скважины.

    Блок "Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара" расположен в 90–110 км к северо-востоку от Баку, на глубинах 80–180 метров.

    В рамках "Бакинской энергетической недели" 3 июня 2025 года BP подписала с SOCAR соглашение о приобретении доли в проекте ADUA. Согласно документу, BP получила 35% долевого участия и выступает оператором проекта, тогда как оставшиеся 65% принадлежат SOCAR.

    Первичная экологическая оценка блока ADUA подготовлена на базе ранее проведенных исследований

