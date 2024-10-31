Первая в Узбекистане система хранения электроэнергии будет запущена в 2025 году

Первый накопитель электроэнергии мощностью 150 МВт будет введен в Узбекистане в 2025 году.

Первый накопитель электроэнергии мощностью 150 МВт будет введен в Узбекистане в 2025 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Согласно информации, комплекс запустят в Ферганской области. Испытания накопителя назначены на декабрь текущего года. Его планируется ввести его в эксплуатацию с 1 января 2025 года.

“Строительство системы хранения электроэнергии началось этим летом. Накопитель включает распределительное устройство и 90 аккумуляторных блоков. Часть комплектующих и оборудования закуплена у местных поставщиков, остальное – у компаний из Китая и России”, - говорится в информации.

Ожидается, что новый энергокомплекс сможет обеспечить электроэнергией около 600 тыс. потребителей. Он будет запасать избыточную энергию днем, отдавая ее в сеть в часы вечерних и утренних пиков.