Первая скважина на месторождении "Абшерон" будет пробурена в следующем году

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В середине следующего года французская компания Total может приступить к бурению первой скважины на газоконденсатном месторождении "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

"Буровая установка нового поколения в середине следующего года будет привлечена к бурению первой скважины на месторождении "Абшерон". Сейчас компания Total готовит программу разработки месторождения, которую планирует представить SOCAR в начале ноября", - сказал глава SOCAR.

Отметим, что первый газ на месторождении "Абшерон" планируется получить в III-IV кварталах 2019 года. В последнем квартале 2017 года ожидается принятие окончательного инвестиционного решения в связи с планом первоначальной добычи на месторождении.

Напомним, что газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 метров. Общая площадь месторождения - 260 кв. метров. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд. кубометров газа и 45 млн. тонн конденсата. В проекте "Абшерон" принимают участие Total (оператор, 40%), SOCAR (40%) и Engie (прежний Gaz De France Suez, 20%).