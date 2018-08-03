Первая партия сырой нефти доставлена на завод STAR

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Первая партия сырья сегодня поступила для переработки на нефтеперерабатывающий завод STAR Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в регионе Алиага (Измир, Турция).

Как сообщает Report, первая партия сырой нефти марки AzeriLight объемом 80 тыс. тонн доставлена на завод STAR на танкере Absheron.

На заводе, который готовится к вводу в эксплуатацию, будет осуществляться переработка нефти в тестовом режиме до октября.

"SOCAR вложил в НПЗ STAR, являющийся крупнейшей инвестицией частного сектора в Турции, 6,3 млрд долларов, и с августа на заводе стартовала переработка в тестовом режиме. В этих целях первая сырая нефть AzeriLight объемом 80 тыс. тонн доставлена на завод STAR на танкере Absheron длиной 244 м", - сообщили в SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Генеральный директор SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Заур Гахраманов, выступая на организованном по случаю данного события мероприятии, сказал, что завод, который будет запущен в четвертом квартале этого года, успешно продолжает деятельность в тестовом режиме. По его словам, в будущем они планируют расширить инвестиции, направленные на увеличение местного производства, сокращение зависимости от импорта, устранение текущего дефицита, создание новых рабочих мест.

З.Гахраманов отметил, что SOCAR продолжает деятельность во многих странах: "Турция занимает очень важное место для нас среди этих стран. SOCAR продолжит поддерживать развитие экономик Азербайджана и Турции. Сотрудничество с турецким государством в этих рамках имеет для нас большое значение. Пользуясь случаем, я выражаю благодарность правительствам Турции и Азербайджана".

Генеральный директор STAR Rafineri A.Ş Месут Ильтер заявил, что доставка первой партии нефти именно из Азербайджана для работы завода в тестовом режиме является примером исторического сотрудничества между двумя братскими странами.

По его словам, НПЗ STAR, получивший первый документ о поощрении стратегических инвестиций в Турции, ежегодно будет вносить вклад в размере 1,5 млрд долларов на сокращение текущего дефицита страны: "Мы осуществляем неустанную деятельность с первой подачи электроэнергии в августе 2017 года. Мы находимся на заключительной стадии перед запуском производства. Благодаря производству не только 4,8 млн. тонн дизельного топлива и 1,6 млн тонн нафты, но и авиатоплива и LPG, НПЗ STAR усилит конкурентоспособность Турции на глобальном энергетическом рынке".

НПЗ STAR также будет способствовать открытию новых рабочих мест. В ходе реализации проекта в нем было задействовано 19 500 работников, после запуска производства на заводе будут обеспечены работой 1 100 человек.

Напомним, что доставку первой партии сырой нефти организовал торговый дом SOCAR - SOCAR Trading.