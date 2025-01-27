Казмунайгаз отправила первую партию нефти с Кашагана в Баку для экспорта по БТД

Казахстанский танкер "Taraz" с кашаганскойнефтью вышел из порта Актау в Баку.

Компания "КМГ Кашаган Б.В", дочеренее подразделение казахстанской нацкомпании "Казмунайгаз" (КМГ), отправила первую партию нефти с Кашагана в Баку для экспорта по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).



Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение КМГ.

"Казахстанский танкер Taraz с кашаганской нефтью вышел из порта Актау в Баку. Экспортером выступает КМГ Кашаган Б.В. Поставка осуществляется в рамках реализации группой компаний "КазМунайГаз" поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию альтернативных направлений экспорта отечественных углеводородов", - говорится в информации.

Далее нефть будет транспортирована по нефтепроводу БТД до Средиземного моря.

"Этот шаг способствует дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута", - отмечает компания.

Напомним, что в 2022 году между КМГ и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. В марте 2023 года, была осуществлена тестовая отгрузка 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан. Грузоотправителем выступила компания Inpex North Caspian Sea Ltd.

В марте 2024 года КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана. Согласно документу, объем поставок планируется увеличить до 2,2 млн тонн в год.

"КМГ Кашаган Б.В." — дочерняя организация КМГ, управляющая казахстанской долей участия в соглашении о разделе продукции по Северному Каспию. Компания владеет долей в размере 16,88% и представляет интересы КМГ в рамках Северо-Каспийского проекта (СКП), занимаясь разведкой и добычей углеводородных ресурсов в Каспийском море. Кроме того, она самостоятельно транспортирует и реализует свою долю продукции.