Первая нефть с месторождения "Кашаган" пошла на экспорт

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Первая партия нефти с казахстанского месторождения "Кашаган" пошла на экспорт. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, разработка месторождения ведется уже 16 лет и за этот период в него вложено более 50 млрд долларов.

В сообщении пресс-службы министерства энергетики Казахстана говорится, что первая партия экспортной нефти в объеме 7,7 тыс. тонн (54 тыс. баррелей) отгружена в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По информации, для налаживания стабильной нефтедобычи на месторождении потребуется некоторое время.

Напомним, что проект "Кашаган" неоднократно по различным причинам сталкивался с дополнительными расходами. В результате, стоимость проекта выросла с первоначальных 38 млрд до 53 млрд долларов.

Первый оператор проекта Eni Spa заявил, что ежесуточный объем нефтедобычи с Кашагана составит предположительно 370 тыс. баррелей нефти. Однако многие аналитики считают этот прогноз слишком оптимистичным. Британская консалтинговая компания Wood Mackenzie утверждает, что в 2017 году объем добычи с суши составит всего лишь 154 тыс. баррелей.

Отметим, что доля Казахстана в проекте "Кашаган" составляет 16,88%, Eni, Total, Royal Dutch Shell и ExxonMobil – по 16,81%, China National Petroleum - 8,33%, Inpex (Япония) - 7,56%.