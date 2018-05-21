Первая нефть для STAR будет транспортирована из Азербайджана в конце июня

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ "Первое сырье для нефтеперерабатывающего завода STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящемся в регионе Алиага Измира (Турция), будет транспортироваться из Азербайджана!.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный директор STAR Rafineri A.Ş Месут Ильтер.

"Первый нефтяной груз для STAR будет доставлен из Азербайджана к концу июня этого года. Уже подписан соответствующий договор", - сказал Иль тер.

Гендиректор отметил, что первоначально будет запущена установка сырой нефти на третьей неделе июля.

По его словам, на сегодняшний день завершено 99,1% физических работ, в общей сложности на завод потрачено 5,2 млрд долларов.

"Завод будет введен в строй в начале октября, а общая затраченная сумма составит 6,3 млрд долларов", - добавил он.

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. Здесь будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 160 тыс. тонн серы и иная продукция.