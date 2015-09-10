Первая фаза строительства порта Petlim завершится в следующем месяце

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Первая фаза строительства контейнерного порта Petlim, которое осуществляется дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey на полуострове Petkim в регионе Алиага турецкого города Измир, завершится 20 октября. Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию SOCAR Turkey.

Отметим, что в контейнерном порту Petlim планируется принимать суда уже с января 2016 года. Это будет третий крупный порт Турции и самый крупный в Эгейском море, в порт смогут заходить самые крупные контейнерные суда, перевозящие свыше 11 тыс. контейнеров.

Общая инвестиционная стоимость проекта Petlim составляет 400 млн. долларов, из которых 300 млн. долларов финансируется PetkimHolding. Доля инвестиционного банка Goldman Sachs в данном проекте составляет 30%. Управление портом будет осуществлять имеющая 28-летний опыт в данной сфере компания APM Terminals, которая согласно учредительской договоренности будет иметь свою долю с доходов Petkim.