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    Первая добыча газа на перспективной структуре "Бабек" запланирована в 2024-2025 годах

    Бахрам Гусейнов: В случае обнаружения месторождения можно приступить к первичной разработке ресурсов посредством 3-4 скважин© Report.az

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Первую добычу газа на перспективной структуре "Бабек" планируется начать в 2024-2025 годах.

    Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов на проходящей в Баку международной нефтегазовой конференции.

    "Это смежная с месторождением "Умид" структура. В 2013 году здесь завершены сейсмоработы 3D. Обнаружена примыкающая к месторождению перспективная структура", - сказал представитель компании.

    "Сейчас Научно-исследовательский проектный институт SOCAR ведет подготовку к бурению первой разведочной скважины. Глубина моря здесь от 180 до 800 м", - подчеркнул Б. Гусейнов.

    По его словам, если будет обнаружено газоконденсатное месторождение, на первоначальном этапе можно установить платформу на глубине 180 м и приступить к первичной разработке ресурсов посредством 3-4 скважин. 

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