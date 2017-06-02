Первая добыча газа на перспективной структуре "Бабек" запланирована в 2024-2025 годах

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Первую добычу газа на перспективной структуре "Бабек" планируется начать в 2024-2025 годах.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов на проходящей в Баку международной нефтегазовой конференции.

"Это смежная с месторождением "Умид" структура. В 2013 году здесь завершены сейсмоработы 3D. Обнаружена примыкающая к месторождению перспективная структура", - сказал представитель компании.

"Сейчас Научно-исследовательский проектный институт SOCAR ведет подготовку к бурению первой разведочной скважины. Глубина моря здесь от 180 до 800 м", - подчеркнул Б. Гусейнов.

По его словам, если будет обнаружено газоконденсатное месторождение, на первоначальном этапе можно установить платформу на глубине 180 м и приступить к первичной разработке ресурсов посредством 3-4 скважин.