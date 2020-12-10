Перспективы транспортировки водорода в Европу по TAP для Азербайджана

Тот факт, что Трансадриатический газопровод (TAP) подходит в том числе для транспортировки водорода, является показателем перспективных возможностей существующей инфраструктуры.

"Тот факт, что Трансадриатический газопровод (TAP) подходит в том числе для транспортировки водорода, является показателем перспективных возможностей существующей инфраструктуры".

Об этом сообщил Report руководитель Центра нефтяных исследований, эксперт в энергетической сфере Ильхам Шабан.

"Европа станет нашим основным рынком экспорта газа в ближайшие десятилетия. С точки зрения перспективных приоритетов “Старого Света", водород можно назвать энергией будущего. Так, Европа намерена к 2050 году снизить уровень выбросов углеводородов в атмосферу до нуля, а также построить водородную экономику”

Ильхам Шабан Эксперт по энергетике

И. Шабан отметил, что водород является сверхчистой энергией: “По данным Международного энергетического агентства, по большей части производимый сегодня в мире водород получают из природного газа. Это производство нельзя считать экологически чистым, так как при этом происходит выброс углекислого газа в атмосферу. Но водород также получают из обычной воды методом электролиза. Эмиссии углерода не происходит, если при производстве используется возобновляемая энергия, и такой способ считается экологически чистым. Последний метод полностью отвечает новой энергетической политике Европейского Союза".

Касаясь экономической стороны вопроса, эксперт подчеркнул, что получение водорода из газа не так выгодно с коммерческой точки зрения в рамках существующих технологий.

"Водород, полученный из газа, стоит дороже, чем из воды, и его рентабельность ниже. Но, учитывая, что технический прогресс не стоит на месте, не исключено, что через 30 лет появятся технологии, которые повысят его рентабельность. Так как водород в любом случае является приоритетом в энергетической доктрине Европы, то, по крайней мере, для этого континента его однозначно можно считать энергией будущего”, - добавил эксперт.

Несколько месяцев назад SOCAR и Snam подписали меморандум о совместном проведении исследований и экспериментов в области трубопроводной транспортировки водорода, и в частности, о смешивании метана и водорода и их транспортировке.

Напомним, что на днях, спустя четыре с половиной года после начала строительных работ в греческом городе Салоники, начаты коммерческие операции на 878 - километровой газотранспортной системе TAP. Многонациональная промышленная команда профессионалов усердно и эффективно работала в сложных условиях для своевременной сдачи в эксплуатацию этой стратегической части энергетической инфраструктуры.

TAP – европейская ветвь "Южного газового коридора", связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортировано 10 млрд кубометров природного газа. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза, до 20 млрд кубометров в год.