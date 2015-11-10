​Персонал BP-Azerbaijan на 87% сформирован из местных кадров

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшний день в компании BP-Azerbaijan работают примерно 2 900 граждан Азербайджана. Как передает Report, об этом сообщил региональный директор BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гордон Биррелл.

По его словам, это составляет 87% от общего количества сотрудников компании. Г.Биррелл отметил, что многие из них являются профессиональными кадрами и занимают высокие должности. Он также добавил, что в рамках проекта "Шахдениз-2" свыше 15 тыс. местных азербайджанцев обеспечены рабочими местами.