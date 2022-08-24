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Перевозка топлива в Нахчыван будет субсидироваться

Перевозка топлива в Нахчыван будет субсидироваться Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 6 февраля 2014 года ”Об изменении уровня действующих акцизных ставок на нефтепродукты".
Энергетика
24 августа 2022 г. 14:59
Перевозка топлива в Нахчыван будет субсидироваться

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 6 февраля 2014 года ”Об изменении уровня действующих акцизных ставок на нефтепродукты".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Кабинет министров.

Согласно информации, постановлением Тарифного совета от 26 июля 2022 года “О регулировании тарифов на нефтепродукты внутри страны” тариф производителя на производимые и реализуемые внутри страны нефтепродукты снижен с 695,75 до 689,78 маната. В результате произошло снижение суммы акцизного налога, который начисляется на каждую тонну топлива по тарифу производителя и уплачивается в государственный бюджет. В целях компенсации этого снижения акцизная ставка на автомобильный бензин марки "АИ-92" повышена с 42% до 42,5%, на дизельное топливо - с 18% до 18,3%.

Также со следующего года расходы, превысившие верхний предел тарифа на поставку топлива в Нахчыванскую АР из пунктов продажи, определенных Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), будут оплачиваться из средств, предусмотренных в составе дотации, выделяемой Автономной республике из госбюджета. В текущем году на эти цели из Резервного фонда госбюджета выделено 5 млн манатов.

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