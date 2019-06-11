"Транснефть" приостановила перевалку нефти в порту Махачкалы из-за ЧП на танкере

Акватория порта Махачкалы закрыта после пожара в машинном отделении танкера во время его разгрузки, перевалка нефти остановлена, угрозы возгорания груза нет.Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин."В Махачкале в четыре утра во время разгрузки танкера ВФ-16 возник пожар в машинном отделении. Угрозы возгорания груза (шесть тысяч тонн) нет. На время проведения пожарных работ акватория порта закрыта. Перевалка остановлена", - сообщил Демин

Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "ВФ Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошёл взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству". По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).