Перестраивается электросеть 10 сел Джалилабада

ОАО "Азеришыг" перестраивает электрическую сеть 10 сел Джалилабада.
Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, работы проводятся по поручению президента Ильхама Алиева в рамках инвестиционного проекта.
В рамках реконструкционных работ в селе Гамышлыгель с 84 абонентами установят 3 комплекта трансформаторных пунктов. Будут обновлены более 14 километров 10-киловольтных электрических линий и 6 километров 0,4-киловольтных линий. В селе Садатлы с 80 абонентами также установят 3 комплекта трансформаторных пунктов. Будут обновлены более 5 километров 10-киловольтных электрических линий и 4 километра 0,4-киловольтных линий. В обоих селах электрические счетчики будут заменены на новые.
Кроме того, в селах Албалан, Халилли, Гюнейли, Аллахверен, Мешедилер, Новрузаллы, Меликгасымлы и Ясублу Джалилабадского района продолжаются реконструкционные работы. По завершении работ около 800 абонентов будут обеспечены качественным, устойчивым и бесперебойным электричеством.
Отметим, что инвестиционный проект охватывает более 100 сел во всех районах.