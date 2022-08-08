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Перестраивается электросеть 10 сел Джалилабада

Перестраивается электросеть 10 сел Джалилабада ОАО "Азеришыг" перестраивает электрическую сеть 10 сел Джалилабада.
Энергетика
8 августа 2022 г. 17:22
Перестраивается электросеть 10 сел Джалилабада

ОАО "Азеришыг" перестраивает электрическую сеть 10 сел Джалилабада.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, работы проводятся по поручению президента Ильхама Алиева в рамках инвестиционного проекта.

В рамках реконструкционных работ в селе Гамышлыгель с 84 абонентами установят 3 комплекта трансформаторных пунктов. Будут обновлены более 14 километров 10-киловольтных электрических линий и 6 километров 0,4-киловольтных линий. В селе Садатлы с 80 абонентами также установят 3 комплекта трансформаторных пунктов. Будут обновлены более 5 километров 10-киловольтных электрических линий и 4 километра 0,4-киловольтных линий. В обоих селах электрические счетчики будут заменены на новые.

Кроме того, в селах Албалан, Халилли, Гюнейли, Аллахверен, Мешедилер, Новрузаллы, Меликгасымлы и Ясублу Джалилабадского района продолжаются реконструкционные работы. По завершении работ около 800 абонентов будут обеспечены качественным, устойчивым и бесперебойным электричеством.

Отметим, что инвестиционный проект охватывает более 100 сел во всех районах.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadın 10 kəndinin elektrik şəbəkəsi yenidən qurulur

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