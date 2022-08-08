Перестраивается электросеть 10 сел Джалилабада

ОАО "Азеришыг" перестраивает электрическую сеть 10 сел Джалилабада.

ОАО "Азеришыг" перестраивает электрическую сеть 10 сел Джалилабада.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, работы проводятся по поручению президента Ильхама Алиева в рамках инвестиционного проекта.

В рамках реконструкционных работ в селе Гамышлыгель с 84 абонентами установят 3 комплекта трансформаторных пунктов. Будут обновлены более 14 километров 10-киловольтных электрических линий и 6 километров 0,4-киловольтных линий. В селе Садатлы с 80 абонентами также установят 3 комплекта трансформаторных пунктов. Будут обновлены более 5 километров 10-киловольтных электрических линий и 4 километра 0,4-киловольтных линий. В обоих селах электрические счетчики будут заменены на новые.

Кроме того, в селах Албалан, Халилли, Гюнейли, Аллахверен, Мешедилер, Новрузаллы, Меликгасымлы и Ясублу Джалилабадского района продолжаются реконструкционные работы. По завершении работ около 800 абонентов будут обеспечены качественным, устойчивым и бесперебойным электричеством.

Отметим, что инвестиционный проект охватывает более 100 сел во всех районах.