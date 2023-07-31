Перестановки в SOCAR: Сулейман Гасымов назначен советником по экономическим вопросам

Занимавший пост вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Сулейман Гасымов назначен советником по экономическим вопросам президента компании Ровшана Наджафа.

Занимавший пост вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Сулейман Гасымов назначен советником по экономическим вопросам президента компании Ровшана Наджафа.

Как сообщает Report, С.Гасымов продолжит также занимать пост председателя правления Petkim, останется членом правления SOCAR Турция и SOCAR Украина.

Напомним, что С.Гасымов с 2006 года работал вице-президентом по экономическим вопросам Государственной нефтяной компании Азербайджана.

В соответствии с прошлогодними перестановками в правлении дочерней компании SOCAR в Турции Petkim Petrokimya Holding AŞ (Petkim) С.Гасымов возглавляет правление Petkim. На этой должности он заменяет экс-президента SOCAR, действующего заместителя министра экономики Ровнага Абдуллаева.