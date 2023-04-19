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Перераспределены обязанности трех вице-президентов BP Azerbaijan

Перераспределены обязанности трех вице-президентов BP Azerbaijan Перераспределены обязанности трех вице-президентов компании "BP Azerbaijan".
Энергетика
19 апреля 2023 г. 12:04
Перераспределены обязанности трех вице-президентов BP Azerbaijan

Перераспределены обязанности трех вице-президентов компании "BP Azerbaijan".

Согласно информации, полученной Report, их кураторство по России было аннулировано.

Таким образом, после изменений Эльнара Мамедова утверждена вице-президентом по персоналу и корпоративной культуре в регионе Азербайджан, Грузия, Турция, Рошни Мусай - вице-президентом по геологии и развитию в регионе Азербайджан, Грузия, Турция, а Кахал Келли - вице-президентом по проектам в регионе Азербайджан, Грузия, Турция, Египет и Оман.

В настоящее время в компании работают 12 вице-президентов, пятеро из них - азербайджанцы.

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Версия на азербайджанском языке Фото“BP-Azerbaijan”ın vitse-prezidentlərinin kurasiyası dəyişib

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