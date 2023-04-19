Перераспределены обязанности трех вице-президентов BP Azerbaijan

Перераспределены обязанности трех вице-президентов компании "BP Azerbaijan".

Перераспределены обязанности трех вице-президентов компании "BP Azerbaijan".

Согласно информации, полученной Report, их кураторство по России было аннулировано.

Таким образом, после изменений Эльнара Мамедова утверждена вице-президентом по персоналу и корпоративной культуре в регионе Азербайджан, Грузия, Турция, Рошни Мусай - вице-президентом по геологии и развитию в регионе Азербайджан, Грузия, Турция, а Кахал Келли - вице-президентом по проектам в регионе Азербайджан, Грузия, Турция, Египет и Оман.

В настоящее время в компании работают 12 вице-президентов, пятеро из них - азербайджанцы.