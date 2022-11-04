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Перепродажа доставленной морем нефти из РФ не попадет под действие потолка цен

Перепродажа доставленной морем нефти из РФ не попадет под действие потолка цен США и их союзники достигли договоренности о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться потолок цен.
Энергетика
4 ноября 2022 г. 15:23
Перепродажа доставленной морем нефти из РФ не попадет под действие потолка цен

США и их союзники достигли договоренности о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться потолок цен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Его действие не будет распространяться на перепродажу сырья на суше после его доставки морем.

Источники газеты подчеркивают, что посреднические сделки с российским топливом, совершаемые в море, будут попадать под ограничения. В то же время потолок цен не затронет нефтепродукты из российского топлива.

В четверг агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что страны "семерки" и Австралия договорились установить фиксированную максимальную ставку на российскую нефть. Ожидается, что решение может быть принято этими странами в конце ноября.

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Версия на английском языке US, allies set parameters for price cap on Russian oil

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