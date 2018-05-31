Перенос установки первичной нефтепереработки с завода "Азернефтйаг" завершится к концу 2020 года

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Процесс переноса установки ELOU-AVT (первичная нефтепереработка) производственной мощностью 2 млн тонн в год вместе с вакуумным блоком с территории бывшего НПЗ "Азернефтйаг" на Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (БНПЗ) будет завершен в конце 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по переработке Давид Мамедов.

"Перенос этой установки не мешает общему плану развития. Программа по модернизации и реконструкции БНПЗ завершится в первом квартале 2021 года. Перенос установки ELOU-AVT завершится к концу 2020 года. Затем будут проведены пусконаладочные работы и ввод в строй", - сказал он.

По словам Д.Мамедова, в рамках модернизации и реконструкции завода установку по производству битума планируется ввести в эксплуатацию в сентябре этого года.

Отметим, что установка первичной нефтепереработки ELOU-AVT-6 годовой производительностью 6 млн тонн сырой нефти является комбинированной установкой, сочетающей функции обессоливания нефти и атмосферно-вакуумной перегонки бензина. Установка построена в 1976 году в соответствии с планом капитальной реконструкции бакинских нефтеперерабатывающих заводов.

Проект реконструкции и модернизации БНПЗ будет реализован в три этапа (битумная, дизельная и бензиновая фазы), после чего годовая перерабатывающая мощность завода увеличится с 6 млн до 7,5 млн тонн. Сейчас на заводе продолжается строительство новой установки по производству битума мощностью 400 тыс. тонн в год, которая будет введена в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. Дизельная фаза будет завершена 30 ноября 2020 года, а бензиновая - 28 февраля 2021 года.

После завершения работ производство бензина составит 2,2 млн тонн, дизельного топлива - 3 млн тонн, керосина - 1 млн тонн в год.

Напомним, что, в соответствии с приказом президента SOCAR от 24 декабря 2014 года, НПЗ "Азернефтйаг" с 1 января 2015 года присоединен к БНПЗ имени Гейдара Алиева. После демонтажа всех установок на территории бывшего НПЗ, будет проведена их очистка и передача проекту "Белый город".