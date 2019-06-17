Взорвавшийся в Махачкале танкер с нефтью планируют выгрузить в понедельник

Выгрузку сырой нефти с танкера "ВФ Танкер-16", на котором был взрыв в Махачкале, планируют произвести в понедельник.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

В ночь наиюня на танкере "В Ф Танкер 16" (ходит под российским флагом) в порту Махачкалы раздался взрыв, погибли три человека, еще трое были доставлены в республиканскую клиническую больницу. Впоследствии один из госпитализированных моряков скончался. Компания-судовладелец - "Волжское морское пароходство" - уточнила, что ЧП произошло при выгрузке сырой нефти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным Росморречфлота, разлива нефти нефтепродуктов в зоне ЧП нет, сейчас нефтегавань работает без ограничений."Подошел танкер("ВФ Танкер-18" - ред.), сегодня перекачка будет организована через него - он даст энергию на насосы горевшего судна, будет организована перекачка топлива для его ("ВФ Танкер - 16") разгрузки", - сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее представители Росморречфлота сообщали агентству, что на борту "ВФ Танкер-16" было околотысяч тонн сырой нефти,тонн мазута итонн дизельного топлива. Пока данных о том, когда и как судно будет отбуксировано из нефтегавани, нет.