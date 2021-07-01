Переход к “зеленой энергетике" в мире: деятельность и планы Азербайджана

В последние годы одним из основных направлений в глобальной энергетической политике является энергетический переход.

В последние годы одним из основных направлений в глобальной энергетической политике является энергетический переход.

Как сообщает Report, энергопереход предполагает замену традиционных энергоресурсов возобновляемыми с применением самых современных технологий. Быстрое развитие технологий возобновляемых источников энергии и климатические цели, поставленные перед странами, ускоряют переход к “зеленой энергетике”.

Несмотря на негативные последствия кризиса COVID-19, в 2020 году во всем мире были введены в эксплуатацию станции по производству возобновляемых источников энергии общей мощностью более 260 ГВт, что почти на 50% превышает рекорд 2019 года.

Из отчета Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) следует, что более 80% новых мощностей по производству электроэнергии, внедренных в прошлом году, приходится на возобновляемую энергию, из них 91% на солнечную и ветровую энергию. В целом, по итогам прошлого года мощность возобновляемых источников энергии в мире составила 2 799 ГВт, что равно трети общих мировых мощностей. Несмотря на бурное развитие солнечной и ветровой энергетики, наибольшую долю по-прежнему имеет гидроэнергетика (мощность 1 211 ГВт).

В 2020 году установлены новые станции солнечной и ветровой энергии мощностью 127 ГВт и 111 ГВт соответственно. Энергия, производимая за счет возобновляемых источников энергии, составляет 29% от общего объема производства.

В соответствующем отчете Всемирного экономического форума отмечается, что если 10 лет назад производство солнечной и ветровой энергии было экономически неконкурентоспособно с традиционным производством, а мощности солнечных и ветряных электростанций составляли 70 ГВт и 238 ГВт, то в 2020 году этот показатель равен 714 ГВт и 733 ГВт соответственно.

В мире существует множество факторов, ускоряющих переход к экологически чистой “зеленой энергии”, одним из которых является развитие технологий и удешевление их стоимости. В период с 2010 по 2019 год стоимость киловатт-часа электроэнергии на солнечных электростанциях в промышленных масштабах снизилась на 82%, а стоимость энергии, вырабатываемой на ветряных электростанциях, - на 29%. Еще одним фактором, способствующим снижению цен, является широкое распространение в мире торгов возобновляемой энергией, и данный механизм приводит к развитию использования “зеленой энергии” за счет частных инвестиций. В целом, глобальные инвестиции в энергетический переход выросли примерно до 500 млрд долларов США в 2020 году, тогда как в 2011 году они составляли менее 300 млрд долларов США в год. Согласно отчету Международного энергетического агентства, инвестиции в возобновляемые источники энергии продолжат расти в 2021 году.

По мнению многих международных организаций, расширение использования возобновляемых источников энергии является одним из важных столпов энергетического перехода, и его развитие следует ускорить. Более высокая доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, помимо диверсификации экономики, может принести множество других преимуществ. Расширение использования экологически чистых источников энергии в мире также способствует выполнению обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения. В то же время, по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, в прошлом году в этом секторе нашли работу более 11,5 миллионов человек по всему миру.

Азербайджан обладает широким потенциалом по развитию использования возобновляемых источников энергии. В настоящее время наш потенциал оценивается в 27 000 МВт. Из них потенциал ветровой энергетики составляет 3 000 МВт, солнечной - 23 000 МВт, биоэнергетики - 380 МВт, горных рек - 520 МВт.

В различных регионах нашей республики эксплуатируются ветряные электростанции общей мощностью 66 МВт, солнечные - 40 МВт, биоэнергетические - 38 МВт, а также небольшие гидроэлектростанции мощностью 32 МВт. Общая выработка электроэнергии в республике в 2020 году составила 25,8 млрд кВт/ч, из которых 1,3 млрд кВт/ч пришлось на возобновляемые источники энергии, включая крупные гидроэлектростанции.

Учитывая, что расширение использования возобновляемых источников энергии было выдвинуто президентом Ильхамом Алиевым в качестве приоритетной задачи и определены цели довести долю электроэнергии в установленной мощности до 30% (в настоящее время составляет 17%) к 2030 году, в этом направлении проводится большая работа. Первым нормативным документом в этой сфере был подготовлен законопроект “Об использовании возобновляемых источников энергии в выработке электроэнергии”, который после соответствующих процедур был принят Милли Меджлисом Азербайджана 31 мая 2021 года в третьем чтении. Закон предусматривает механизмы, направленные на привлечение частных, в том числе иностранных инвестиций в развитие отрасли, одним из которых является организация аукционов в сфере возобновляемой энергетики. В этом направлении при поддержке Европейского банка реконструкции и развития реализуется проект “Поддержка проведения аукционов по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане”. В рамках проекта разработаны и готовятся правила аукциона.

Наряду с этим, началась реализация пилотных проектов, связанных со строительством ветряной электростанции мощностью 240 МВт и солнечной электростанции мощностью 230 МВт, совместно с компаниями ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ). В этом направлении с компаниями были подписаны ”Инвестиционный договор“, ”Договор купли-продажи энергии" и ”Договор подключения к передающей сети". Эти станции общей мощностью 470 МВт планируется построить за счет прямых иностранных инвестиций на сумму около 500 млн долларов США.

С компанией BP подписано исполнительное соглашение о сотрудничестве по оценке и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джабраильской зоне.

В то же время при поддержке Азиатского банка развития реализуется проект “Обмен знаниями и оказание технической помощи в разработке плавающих солнечных панелей”. В рамках этого проекта впервые в Азербайджане над озером Беюкшор планируется установить пилотную плавающую фотовольтаическую систему мощностью 100 кВт.

Учитывая, что “Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития”, утвержденные соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года, определяют Азербайджан как “страну чистой окружающей среды и “зеленого роста”, можно отметить, что в предстоящий период внимание к использованию возобновляемых источников энергии будет еще более усилено. В соответствии с подцелью приоритета “зеленое энергетическое пространство”, использование электромобилей и энергоэффективность также будут оставаться в центре внимания.

В строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, предпочтение отдается именно проектам “зеленой энергетики”. В этих районах потенциал солнечной энергетики превышает 4 000 МВт, ветряной же достигает 500 МВт. В то же время в Карабахе формируется 25% водных ресурсов Азербайджана. Тартарчай, Хякяри и другие более мелкие реки обладают значительным энергетическим потенциалом.

Другими важными энергетическими объектами в регионе являются гидроузлы ”Худафарин" и ”Гыз Галасы". Строительство гидроэлектростанций “Худафарин” мощностью 200 МВт и “Гыз Галасы” мощностью 80 МВт планируется завершить в течение 2-2,5 лет.

В настоящее время с целью разработки концепции и Генерального плана “зеленой энергетической зоны” на освобожденных территориях подписан договор с японской компанией TEPSCO, специализирующейся в этой области. В настоящее время ведутся работы в этом направлении.