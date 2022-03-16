Переход Азербайджана на "зеленую энергию" – развитие экономики и другие выгоды

Азербайджан может сократить потребление природного газа за счет увеличения производства возобновляемой энергии. Сэкономленный природный газ, направленный на производство метанола и карбамида, может содействовать созданию добавленной стоимости в ненефтяном

Азербайджан может сократить потребление природного газа за счет увеличения производства возобновляемой энергии. Сэкономленный природный газ, направленный на производство метанола и карбамида, может содействовать созданию добавленной стоимости в ненефтяном секторе.

Об этом Report сказал экономист-эксперт Амал Гасанли.

По его словам, сегодня "зеленая повестка" - мировой тренд: "По подсчетам, повышение средней температуры в мире более чем на 1 градус и увеличение объемов выбросов углекислого газа, наряду с природными катаклизмами, могут привести к снижению урожайности в сельском хозяйстве, аномальной жаре. Это, в свою очередь, создает серьезные угрозы продовольственной безопасности мира. При таком раскладе ускорится переход мировой экономики к "зеленой энергии" и к 2050 году две трети производимой в мире энергии будут получены за счет возобновляемых источников энергии. Азербайджан не может оставаться вне этого процесса. Как подчеркнул глава государства 13 января на церемонии закладки фундамента ветряной электростанции "Хызы-Абшерон", производство возобновляемых видов энергии является одной из наших главных задач, стоящих на нашей повестке дня в области энергетики. Переход на "зеленую энергию" может придать импульс экономическому развитию и экономической стабильности в нашей стране. Ведь этот переход подразумевает развитие новых технологий и формирование смежных областей".

Эксперт полагает, что формирование инфраструктуры альтернативной энергетики в стране может внести существенный вклад в обеспечение занятости.

"Азербайджан обладает большим потенциалом, в частности, в области ветровой и солнечной энергии. Эти возможности оцениваются соответственно в 3 тыс. мегаватт и 23 тыс. мегаватт. У нас достаточно горных рек. В то же время следует особо отметить наши возможности в области биоэнергетики. Переход на "зеленую энергию" может стимулировать создание новых рабочих мест. По прогнозу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), инвестиции в возобновляемые источники энергии позволят к 2050 году увеличить количество рабочих мест в этом секторе в 4 раза, до 42 млн. Кроме того, появится возможность сократить потребление природного газа. Сэкономленный же природный газ можно направить на производство метанола и карбамида. Это, в свою очередь, позволит увеличить доходы бюджета за счет создания добавленной стоимости в ненефтяном секторе. С развитием инфраструктуры в области возобновляемых источников энергии расширятся возможности накопления лишней энергии, которая может экспортироваться в соседние страны, что представляет собой дополнительную статью доходов для госбюджета", - сказал А.Гасанли.