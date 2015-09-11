​Переговоры по "Турецкому потоку" заморожены

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Переговоры по проекту "Турецкий поток", предназначенному для транспортировки газа по дну Черного моря через Турцию в Европу, заморожены.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Hürriyet, об этом заявил заместитель секретаря министерства энергетики и природных ресурсов Сяфа Садиг Айтекин.

Он отметил, что переговоры по проекту заморожены из-за отсутствия каких-либо продвижений: "Обсуждения с Россией не продвигаются. На этом этапе переговорного процесса я вижу взаимное недоверие. Российская сторона выдвинула основным условием "Турецкого потока" обсуждения между BOTAŞ и Газпромом о размерах скидок на газ. Мы считаем это начальным этапом. Если бы российская сторона предоставила скидки без выдвижения условий, нынешняя позиция была бы более обнадеживающей".

"Встречи приостановлены из-за отсутствия продвижения в направлении формирования правительства после июньских парламентских выборов в Турции. Однако это не означает, что стороны больше не сядут за стол переговоров. Стороны вновь должны встретиться, чтобы развязать узел", - сообщил официальный представитель министерства.