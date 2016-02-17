Переговоры по нефти в Тегеране завершились

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Встреча в Тегеране, на которой представители Катара и Венесуэлы пытались убедить Иран и Ирак присоединиться к соглашению о заморозке добычи нефти, завершилась.

Как сообщает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным, официального заявления по итогам переговоров не последовало, но позднее ожидается выступление министра нефти Ирана Биджана Зангане с разъяснением позиции страны.