Переговоры по газу России, Украины и ЕС пройдут в Брюсселе

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Трехсторонние переговоры по газу в формате Россия - ЕС - Украина пройдут 21 января в Брюсселе.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович.
"Рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу пройдет 21 января в Брюсселе", - сказал он.
Шефчович отметил, что предстоящая встреча будет основана на результатах предыдущих переговоров сторон на различных уровнях.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости