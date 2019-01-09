Переговоры по газу России, Украины и ЕС пройдут в Брюсселе

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Трехсторонние переговоры по газу в формате Россия - ЕС - Украина пройдут 21 января в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

"Рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу пройдет 21 января в Брюсселе", - сказал он.

Шефчович отметил, что предстоящая встреча будет основана на результатах предыдущих переговоров сторон на различных уровнях.