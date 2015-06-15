Переговоры об урегулировании греческого долга провалились

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Дискуссии между Грецией и ее кредиторами, начавшиеся накануне, завершились безрезультатно по причине серьезных разногласий сторон. Об этом, как отмечает Интерфакс, сообщают СМИ со ссылкой на неназванные источники в Европейской комиссии.

"Хотя отмечен некоторый прогресс, дискуссии провалились, так как остаются значительные расхождения между планами греческих властей и совместными требованиями кредиторов", - цитируют СМИ анонимного дипломата.

По его мнению, обсуждение теперь перейдет на уровень Еврогруппы (совета министров финансов зоны евро), заседание которого состоится 18 июня. Греческая сторона, по данным прессы, сочла неприемлемыми требования кредиторов - Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ.

Report напоминает, что Греция может объявить дефолт. Афины должны выплатить 30 июня €1,6 млрд по займу МВФ, но это будет чрезвычайно трудно сделать без получения задержанного транша помощи в €7,2 млрд. В обмен на эти средства кредиторы ждут от Греции серьезных реформ.