Переговоры Азербайджана с компаниями Total и Samsung Enjineering подходят к концу

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Продолжаются переговоры Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с французской компанией Total в связи с проектом разработки перспективной структуры "Абшерон" на Каспии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: "Переговоры идут по намеченному плану, функционирует рабочая группа".

По словам Р.Абдуллаева, проект находится на завершающей стадии: "Total уже готовит программу разработки. Мы накануне принятия заключительного инвестиционного решения по проекту".

Наряду с этим, глава SOCAR подчеркнул, что переговоры по строительству Карбамидного завода в рамках проекта строительства нефтегазового и нефтехимического комплекса также находятся на завершающей стадии: "Мы обсуждаем вопросы финансирования с корейским Банком экспорта. Скорее всего, к концу года мы придем к соглашению. Произведены основные финансовые расходы, а недостающие на строительство Карбамидного завода средства будут выделены из бюджета. Однако из-за дефицита бюджета это будет произведено в форме финансирования проекта. Мы уже получили указание. Мы работаем с Samsung и корейским Банком экспорта, переговоры находятся на заключительной стадии. В будущем получить финансирование на проект можно из Кореи".

Напомним, что в 2013 году SOCAR и Samsung Enjineering подписали контракт по строительству завода по производству азотных удобрений и карбамида. По итогам тендера Samsung Enjineering был избран основным партнером по проекту.