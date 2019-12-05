Переговоры между Украиной и Россией по транзиту газа сорваны

Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил портал "Громадьске" со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

"Дата <...> не подтверждена", — сообщили в ведомстве.Предложение обсудить проблемудекабря выдвинул глава украинского Минэнерго Алексей Оржель. Российская сторона приняла его с условием, что "Нафтогаз" и "Газпром" к этому моменту договорятся о технических деталях контракта.Как отмечает издание,декабря истекает последний срок, когда Украина и Россия могут заключить долгосрочный договор по транзиту.Действующий контракт истекает в конце декабря. Москва настаивает, что новый договор возможен лишь при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" вмиллиарда долларов.Министр энергетики Александр Новак на минувшей неделе заявил, что урегулирование задолженностей — "одна из важнейших составляющих" обсуждения пакета соглашений. При этом накануне президенти глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечали, что Киев предлагает неприемлемо высокие тарифы на транзит для подписания нового контракта.