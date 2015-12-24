​Мексиканская госнефтекомпания Pemex начинает сокращения на 2016 год

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petróleos Mexicanos (Pemex) проведет сокращения на 2016 год. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил исполняющий обязанности финансового директора Pemex Родольфо Кампос.

По его словам, компания объявит о сокращениях в рамках плана по реструктуризации и синхронизации с отраслевыми стандартами.

Бюджет компании в 2016 году будет сокращен на 73 млрд. песо, составив 293 млрд. песо (17 млрд. долларов), это самый низкий уровень с 2007 года.

В настоящее время в Pemex работают 153 тыс. сотрудников.