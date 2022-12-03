PDVSA и Chevron подписали контракт на добычу нефти в Венесуэле

Венесуэльская государственная компания PDVSA и американская Chevron в пятницу подписали контракт для продолжения работы по добыче нефти в южноамериканской республике.

Венесуэльская государственная компания PDVSA и американская Chevron в пятницу подписали контракт для продолжения работы по добыче нефти в южноамериканской республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу вице-президент по вопросам экономики и финансов страны Тарек эль-Айссами.

"Сегодня мы подписали важные контракты для продолжения работы и деятельности по добыче американской компанией Chevron", - сказал он на церемонии, которая транслировалась пресс-службой PDVSA в соцсетях.

Вице-президент не привел деталей подписанных контрактов. В то же время он в очередной раз призвал снять все "односторонние санкции в отношении PDVSA". "Они принесли большой ущерб не только экономике страны, но и оказали негативное влияние на наших стратегических партнеров", - добавил он.