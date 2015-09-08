Паскаль Валентини: Сан-Марино проявляет интерес к проекту Южный газовый коридор

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял находящегося с визитом в Баку министра иностранных дел Республики Сан-Марино Паскаля Валентини.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи Р.Абдуллаев подробно проинформировал о роли SOCAR в экономике Азербайджана, реализуемых в стране нефтегазовых проектах, в частности, Южном газовом коридоре, который призван обеспечить поставки добываемого в Каспийском море природного газа в Европу. Он рассказал о значении данных проектов для европейских стран.

Гость рассказал, что Республика Сан-Марино сейчас закупает нефть и газ у итальянских компаний и выразил заинтересованность в запуске Южного газового коридора.

Отметив глобальное значение энергетических проектов, министр подчеркнул, что благодаря этому проекту европейские страны получат альтернативные источники газа, а Южный газовый коридор сыграет важную роль в диверсификации энергоисточников. Он отметил положительное впечатление от посещения Азербайджана, заявив, что в ходе встречи с президентом Азербайджанской Республики состоялся подробный обмен мнениями о расширении двусторонних связей.

Президент SOCAR выразил благодарность гостю за теплые слова.

В ходе встречи состоялись обсуждения по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Сан-Марино во всех сферах, в частности, в энергетическом секторе.