"Азеришыг" внедрил технологию 3D - mobile mapping

ОАО "Азеришыг" дало старт еще одному проекту.

ОАО "Азеришыг" дало старт еще одному проекту.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Технология 3D - mobile mapping, являющаяся одним из современных трендов в мире в области применения информационных технологий в распределительных сетях, уже внедрена для более точного и гибкого осуществления эксплуатации, регистрации, анализа и планирования электрических сетей.

С применением новой технологии осуществляется сканирование территории расположения приборов и оборудования сети, с высокой точностью составляется виртуальная карта местности, на которой расположены линии электропередач различного напряжения, трансформаторы, опоры, счетчики и идущие к ним передающие провода в соответствии с особенностями рельефа и координатами GPS. Благодаря этой технологии подробная информация об элементах существующей сети и местности, на которой они расположены, передается в Центр управления умными сетями, что создает широкие технико - экономические условия для точного изучения инфраструктуры на 3D-смарт-карте, не посещая территорию.

Преимущества данной услуги заключаются в том, что местность, по которой проходят линии электропередач, можно сканировать в 3D-формате, чтобы увидеть имеющиеся недочеты, создать виртуальную 3D-карту районных электрических сетей и найти местность по названиям улиц и координатам на 3D-мобильной карте.

Кроме того, в результате картографирования можно будет определить место аварии, не выезжая на место в случае аварии, провести инвентаризацию элементов электрических сетей и точно спланировать предполагаемую территорию в перспективе.