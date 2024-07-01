Парвиз Шахбазов встретился с министром нефти Пакистана и гендиректором итальянской компании

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречи с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом и генеральным исполнительным директором и генеральным менеджером итальянской компании Saipem Алессандро Пулити в рамках Всемирного

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречи с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом и генеральным исполнительным директором и генеральным менеджером итальянской компании Saipem Алессандро Пулити в рамках Всемирного энергетического конгресса, который проходит в Милане (Италия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

На встрече с Мусадиком Маликом состоялся обмен мнениями по вопросам реализации подписанного контракта на долгосрочные поставки СПГ в Пакистан, сотрудничества в рамках COP29 и обеспечения глобального энергетического перехода.

На встрече с генеральным исполнительным директором и генеральным менеджером компании Saipem Алессандро Пулити были рассмотрены возможности сотрудничества в контексте развития Азербайджаном ветроэнергетики на Каспии и реализации "зеленых энергетических коридоров".