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Парвиз Шахбазов встретился с министром нефти Пакистана и гендиректором итальянской компании

Парвиз Шахбазов встретился с министром нефти Пакистана и гендиректором итальянской компании Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречи с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом и генеральным исполнительным директором и генеральным менеджером итальянской компании Saipem Алессандро Пулити в рамках Всемирного
Энергетика
1 июля 2024 г. 18:48
Парвиз Шахбазов встретился с министром нефти Пакистана и гендиректором итальянской компании

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречи с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом и генеральным исполнительным директором и генеральным менеджером итальянской компании Saipem Алессандро Пулити в рамках Всемирного энергетического конгресса, который проходит в Милане (Италия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

На встрече с Мусадиком Маликом состоялся обмен мнениями по вопросам реализации подписанного контракта на долгосрочные поставки СПГ в Пакистан, сотрудничества в рамках COP29 и обеспечения глобального энергетического перехода.

На встрече с генеральным исполнительным директором и генеральным менеджером компании Saipem Алессандро Пулити были рассмотрены возможности сотрудничества в контексте развития Азербайджаном ветроэнергетики на Каспии и реализации "зеленых энергетических коридоров".

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Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov Pakistanın neft naziri və “Saipem” şirkəti ilə görüşüb

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