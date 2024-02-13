Пярвиз Шахбазов: В январе Азербайджан увеличил экспорт газа на 4,5%

В январе этого года экспорт природного газа из Азербайджана увеличился почти на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В январе этого года экспорт природного газа из Азербайджана увеличился почти на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в соцсети "Х".

По информации, 1,1 млрд кубометров экспортировано в Европу, 0,8 млрд кубометров - в Турцию, 0,4 млрд кубометров - в Грузию.

За этот период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) транспортировано 0,4 млрд кубометров газа.

Напомним, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года по Трансадриатическому трубопроводу (TAP). В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 млрд кубометров газа в год, к концу 2027 года ее планируется довести до 20 млрд кубометров.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из них 550 км проходят по северной части Греции, 215 км - по территории Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.