Парвиз Шахбазов: В январе Азербайджан увеличил экспорт газа на 12%

В январе Азербайджан увеличил экспорт газа на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter.
По словам министра, в Европу поставлено 1 млрд кубометров газа.
Он сообщил, что в прошлом месяце в Турцию было экспортировано 0,9 млрд, а в Грузию - 0,3 млрд кубометров газа.
Шахбазов подчеркнул, что в январе Азербайджан по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) поставил Турции 0,5 млрд кубометров газа.
In comparison with the same period last year, in January— Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov)
#GasExportgrew by 12%. 1 bcm of gas was exported to #Europe, 0.9 bcm to #Türkiyeand 0.3 bcm to #Georgia. During this month, 0.5 bcm gas was supplied to Türkiye through #TANAP. pic.twitter.com/Ad8YUpW0pJ February 13, 2023