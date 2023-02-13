Парвиз Шахбазов: В январе Азербайджан увеличил экспорт газа на 12%

Парвиз Шахбазов: В январе Азербайджан увеличил экспорт газа на 12%

В январе Азербайджан увеличил экспорт газа на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В январе Азербайджан увеличил экспорт газа на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter. По словам министра, в Европу поставлено 1 млрд кубометров газа. Он сообщил, что в прошлом месяце в Турцию было экспортировано 0,9 млрд, а в Грузию - 0,3 млрд кубометров газа. Шахбазов подчеркнул, что в январе Азербайджан по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) поставил Турции 0,5 млрд кубометров газа. In comparison with the same period last year, in January #GasExport grew by 12%. 1 bcm of gas was exported to #Europe , 0.9 bcm to #Türkiye and 0.3 bcm to #Georgia . During this month, 0.5 bcm gas was supplied to Türkiye through #TANAP . pic.twitter.com/Ad8YUpW0pJ — Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) February 13, 2023 Подпишитесь на наш Telegram канал