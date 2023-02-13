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Парвиз Шахбазов: В январе Азербайджан увеличил экспорт газа на 12%

Парвиз Шахбазов: В январе Азербайджан увеличил экспорт газа на 12% В январе Азербайджан увеличил экспорт газа на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Энергетика
13 февраля 2023 г. 10:27
Парвиз Шахбазов: В январе Азербайджан увеличил экспорт газа на 12%

В январе Азербайджан увеличил экспорт газа на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в Twitter.

По словам министра, в Европу поставлено 1 млрд кубометров газа.

Он сообщил, что в прошлом месяце в Турцию было экспортировано 0,9 млрд, а в Грузию - 0,3 млрд кубометров газа.

Шахбазов подчеркнул, что в январе Азербайджан по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) поставил Турции 0,5 млрд кубометров газа.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: Azerbaijan increased gas export by 12% in January
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Yanvarda Azərbaycan qaz ixracını 12 % artırıb”

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